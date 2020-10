Опубликован трейлер к выходу улучшения Sekiro: Shadows Die Twice

Уже через несколько дней, 28 октября в 20:00 МСК, FromSoftware обновит Sekiro: Shadows Die Twice до издания Game of the Year Edition — и разработчики напомнили о готовящемся улучшении свежим роликом.