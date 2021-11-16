Обе стороны обвинили друг друга в нападении. По итогам столкновений во вторник есть погибшие и раненые с обеих сторон, 12 армянских солдат попали в плен. По данным армянского оборонного ведомства, с 18.30 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.

Поделиться