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Посредничество РФ за несколько часов остановило конфликт Армении и Азербайджана

Обе стороны обвинили друг друга в нападении. По итогам столкновений во вторник есть погибшие и раненые с обеих сторон, 12 армянских солдат попали в плен. По данным армянского оборонного ведомства, с 18.30 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.В источнике

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Посредничество РФ за несколько часов остановило конфликт Армении и Азербайджана
Известия18:27
Армения и Азербайджан начали вооруженное противостояние в новом районе
Коммерсантъвчера в 15:06
Армения просит у России военной помощи
Взгляд.рувчера в 11:33
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ПРАЙМ15 ноября в 03:49