Обе стороны обвинили друг друга в нападении. По итогам столкновений во вторник есть погибшие и раненые с обеих сторон, 12 армянских солдат попали в плен. По данным армянского оборонного ведомства, с 18.30 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.В источнике
ЦБ РФ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.