Азербайджанские военнослужащие попытались захватить опустевшие позиции Армении, загнав себя тем самым в ловушку. "Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена", — сообщила Степанян.

С чего всё началось Армия обороны Нагорного Карабаха загнала подразделение азербайджанских военных в ловушку, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook Газета.Ru 13:47