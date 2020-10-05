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Экономика сегодня

Армения ликвидировала около 200 военных Азербайджана

Азербайджанские военнослужащие попытались захватить опустевшие позиции Армении, загнав себя тем самым в ловушку. "Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена", — сообщила Степанян.В источнике
С чего всё началось
Армия обороны Нагорного Карабаха загнала подразделение азербайджанских военных в ловушку, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook
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Газета.Ru13:47
Подробнее о событии
URA.Ru

Армения заявила об уничтожении 200 военных Азербайджана. «Заманили противника в ловушку»

URA.Ru14:36
РБК

В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана

РБК14:22
РИА Новости

В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных «в ловушку»

РИА Новости14:17
REGNUM

Минобороны Армении: уничтожено крупное подразделение ВС Азербайджана

REGNUM13:35
Lenta.ru

В Карабахе рассказали о ловушке для азербайджанцев

Lenta.ru13:23
Sputnik Армения

Армия обороны Карабаха загнала отряд противника в ловушку и уничтожила — Степанян

Sputnik Армения12:38
ТАСС

В Ереване сообщили об уничтожении крупного подразделения ВС Азербайджана

ТАСС12:37

Роспотребнадзор: переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу

"Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор: переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу
Газета.Ru15:00
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Во время игры PlayStation 5 не нагревается и не шумит

На своих YouTube каналах, они опубликовали видеоролики с результатами первых тестов PlayStation 5. Протестировали такие популярные проекты как Devil May Cry 5 Special Edition, Godfall и Astro’s Prayroom.Сообщается что скорость загрузки игр практически моментальная, а сама работа приставки практически бесшумная.
Центральная Служба Новостей04:59
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Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

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РБК14:39
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«Бавария» подписала контракт с Сарром и отдала в аренду Кюизанса

Мюнхенская "Бавария" подписала контракт с футболистом Буна Сарром, выступавшим за "Марсель" и отдала в аренду французской команде Микаэля Кюизанса, сообщается на официальном сайте немецкого клуба, который является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов.
РИА Новости15:28

Суд отказался продлевать испытательный срок Егора Жукова

Кунцевский суд Москвы отклонил ходатайство управления ФСИН о продлении испытательного срока бывшему фигуранту «московского дела», ведущему «Эха Москвы» Егору Жукову, сообщил в понедельник его адвокат Леонид Соловьев.
Коммерсантъ15:01