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Армения начала платить за российский газ в рублях

По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.
РБК
По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.
РБК
«Газпром» — единственный поставщик в Армению природного газа, который продается потребителям.
РБК
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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Армения провела платежи за российский газ в рублях
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