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Армения начала платить за российский газ в рублях

По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, республика начала расплачиваться за российский газ в рублях.
РБК
«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», – сказал Керобян в интервью РБК.
Взгляд.ру
Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» «Газпрома».
РБК
В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли.
РБК

Подробнее о событии

Армения начала расплачиваться рублями за российский газ
ФАН18:08
Армения начала платить за российский газ в рублях
РБК17:01
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Армения начала оплачивать российский газ в рублях
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Министр экономики Керобян заявил, что Армения начала платить за российский газ в рублях
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