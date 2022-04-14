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Армения начала платить за российский газ в рублях

По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, республика начала расплачиваться за российский газ в рублях.
РБК
«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям.
РБК
Цена российского газа для Армении составляет $165 за 1 тыс. куб. м. В 2021 году Армения закупила в России газ на $414 млн и нефтепродуктов — еще примерно на $270 млн.
РБК
Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», дочернее «Газпрому».
Forbes

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