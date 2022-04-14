Минобороны России опубликовало архивные документы, которые опровергают один из основных исторических мифов нынешнего киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы воевали за «самостийную Украину».
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.
«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».