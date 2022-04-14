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Армения начала платить за российский газ в рублях

По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, республика начала расплачиваться за российский газ в рублях.
РБК
«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям.
РБК
Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» «Газпрома».
РБК
В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли.
РБК

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Министр экономики Керобян заявил, что Армения начала платить за российский газ в рублях
Lenta.ru17:27
«Нужно двигаться к национальным валютам». Армения заплатила за российский газ в рублях
Фонтанка.Ру17:27
Армения начала платить за российский газ в рублях
РБК17:01
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