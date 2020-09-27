Новостной фронт 22

Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь в министерстве обороны Армении сообщили, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам с азербайджанской стороны.

Никол Пашинян армянский политик Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.