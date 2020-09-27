Армения намерена рассмотреть вопрос о независимости Нагорного Карабаха
Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь в министерстве обороны Армении сообщили, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам с азербайджанской стороны.В источнике
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
С чего всё началось
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новости10:03
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