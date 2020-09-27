Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Говорит Москва
Говорит Москва

Армения намерена рассмотреть вопрос о независимости Нагорного Карабаха

Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь в министерстве обороны Армении сообщили, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам с азербайджанской стороны.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
С чего всё началось
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новости10:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Армения допустила признание независимости Карабаха

Lenta.ru11:06
Sputnik Армения

Ереван готов серьезно обсудить признание независимости Карабаха

Sputnik Армения10:04
Комсомольская правда

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Комсомольская правда10:33
РБК

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

РБК10:17
ТАСС

Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС10:14
Коммерсантъ

Армения рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Коммерсантъ10:35
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

РИА Новости10:03

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%
REGNUM01:29
5,3K

Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.
РБК11:56

Азербайджан начал контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе

«С целью предотвращения боевой активности ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Взгляд.ру01:50

Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А»

На орбите появился таинственный «Объект А». Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А», который, по их мнению, мог быть оставлен новым космическим кораблем китайцев, вернувшимся на Землю еще 6 сентября.
Shraibikus News10:27
5

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Москва, 24 сентября 2020, 05:30 — REGNUM Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.
REGNUM23 сентября в 22:30
8