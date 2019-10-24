Экономика
Rusarminfo.ruАрмения нашла ошибку в рейтинге Doing Business 2020
Председатель Центробанка Армении Артур Джавадян на заседании правительства сообщил, что эксперты ЦБ выявили ошибку в рейтинге ВБ Doing Business 2020, которая, возможно, является технической ошибкой в рубрикаторе, связанном с миноритариями.
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Вернулись на круги своя: Армения ухудшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка
Sputnik Армениявчера в 04:09
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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«Лунный орбитальный зонд 14 октября сделал снимки района Луны, где должен был совершить посадку модуль „Викрам“, однако специалисты NASA не смогли найти на них каких-либо следов аппарата», — сообщил агентству PTI представитель NASA Ноа Петро.
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На рынке Киева взорвали гранату
В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.
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Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
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Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
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Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
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Нидерландская компания по производству спорткаров - Donkervoort показала специальную версию родстера D8 GTO, которую посвятили 70-летнему юбилею основателя бренда Йоопа Донкервоорта.
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Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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