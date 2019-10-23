Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.

В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Происшествия Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Общество Госдума сократила рабочий день для части россиянок Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песенной угрозы Трампу Всемирно известный американский рэпер Эминем был допрошен сотрудниками Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, из-за угрозы в адрес президента страны.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Политика Минск проведет консультации с РФ о транзите казахстанской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что стороны договорились, что в ближайшее время будут проведены консультации с РФ.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Финансы Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Экономика АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.