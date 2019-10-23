Экономика
ТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
Читать в источнике
Оценить166
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад вчера в 03:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
Общество
ФСБ провела выемку документов в Минлесхозе Красноярского края
В Рослесхозе уточнили, что проверка проходила во взаимодействии с Минприроды России, прокуратурой Красноярского края, ФСБ и МВД.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд
Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.
Происшествия
Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка
Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песенной угрозы Трампу
Всемирно известный американский рэпер Эминем был допрошен сотрудниками Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, из-за угрозы в адрес президента страны.
Происшествия
Судебное следствие о теракте в метро Петербурга завершено
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Политика
Минск проведет консультации с РФ о транзите казахстанской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что стороны договорились, что в ближайшее время будут проведены консультации с РФ.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Министерство обороны США решило направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.