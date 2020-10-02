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РИА Новости
РИА Новости

Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

При обстреле Степанакерта азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха, сообщили в Армянском едином информационном центре. "Их жизням ничто не угрожает", — добавляется в посте, размещенном на странице организации в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
 в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
RT на русскомвчера в 06:12
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Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта войсками Азербайджана

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Lenta.ru

Азербайджан нанес три удара тяжелыми ракетами по Степанакерту

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Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

РБКвчера в 12:14
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Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

РИА Новостивчера в 09:31
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Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

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Ким Чен Ын пожелал Трампу поскорее выздоравливать от коронавируса

В ночь на субботу, 3 октября, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу и первой леди Америки Меланье послание, в котором пожелал обоим супругам поскорее выздоравливать.
Комсомольская правда19:15

В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Известия20:03

Харви Вайнштейну предъявили обвинения еще в шести изнасилованиях

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинение еще в шести случаях сексуального насилия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.
Газета.Ruвчера в 13:46
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Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для бедных

«Предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда», — говорится в документе.
Ведомостивчера в 08:39
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В ВОЗ предостерегли россиян от повторного карантина из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку изоляция парализует экономику.
Lenta.ruвчера в 10:22
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Мадуро поблагодарил РФ за поставку вакцины против коронавируса

Каракас, 3 октября 2020, 01:25 — REGNUM Благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем российским гражданам за поставку в Венесуэлу первой партии вакцины против коронавируса «Спутник V» выразил венесуэльский президент Николас Мадуро.
REGNUM18:25
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В России появится новая особая экономическая зона

Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 06:30
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Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашел логики и доказательств в заявлении политика Алексея Навального, который сказал Spiegel, что уверен, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 08:29
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В США создана роботизированная ткань

Чтобы иметь возможность управлять свойствами ткани с помощью изменений в условиях окружающей среды, специалисты создали несколько типов волокон и вплели их в обычную ткань.
Evo-rus.comвчера в 06:06
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