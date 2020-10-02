Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта
При обстреле Степанакерта азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха, сообщили в Армянском едином информационном центре. "Их жизням ничто не угрожает", — добавляется в посте, размещенном на странице организации в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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