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Армения не исключила обращение к России за военной помощью

Посол Армении в России Вардан Тоганян прокомментировал недавно обострившийся конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Он допустил, что на фоне происходящих событий Ереван может обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

"Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
Ведомости

Армения может обратиться за военной помощью к России

Ведомости09:01
РИА Новости

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

РИА Новости03:42
Lenta.ru

Армения оценила возможность обращения за помощью к России

Lenta.ru04:01
Взгляд.ру

Посол Армении не исключил просьбы к России о поставках оружия

Взгляд.ру03:58
Коммерсантъ

Армения не планирует обращаться в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

Коммерсантъ03:58
Эхо Москвы

В Ереване надеются, что Москва поможет в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Эхо Москвы05:31
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Армения готова обратиться к России за военной помощью

Рамблер03:27

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в республике и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:28
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Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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