Армения не исключила обращение к России за военной помощью
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Посол Армении в России Вардан Тоганян прокомментировал недавно обострившийся конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Он допустил, что на фоне происходящих событий Ереван может обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия.В источнике
С чего всё началось
Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия
"Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
РИА Новости03:42
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