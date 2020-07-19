Армия и оружие
Газета.RuАрмения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана
Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета 14:47
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58
Происшествия
Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
Известия 16:03
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Футбол
«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Экономика
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru 14:54
Политика
Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии
Президент США Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса в эфире телеканала Fox News.
Lenta.ru 16:10
Музыка
Travis выпустила клип на песню «Valentine»
Культуромания вчера в 06:00
Космос
В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 17 июля в 04:58
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Политика
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Футбол
Московский ФК «Спартак» может обзавестись фарм-клубом в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» может оказать финансовую помощью подмосковному ФК «Химки», чтобы те смогли принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21.
Mockva.ru вчера в 16:35
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович оказалась обладательницей московской недвижимости
Как только стало известно о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, актрису из «Папиных дочек» тут же стали обвинять в расчетливости.
Bimru.ru 11:03
Единоборства
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
FightTime.ru 14:06
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости 13:26
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28