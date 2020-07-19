Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана
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Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.В источнике
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