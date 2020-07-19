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Газета.Ru
Газета.Ru

Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана

Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.В источнике
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Коммерсантъ

Армения не будет наносить удары по нефтегазовым объектам в Азербайджане

Коммерсантъ12:45
Московский Комсомолец

Армения не будет ударять по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана

Московский Комсомолец11:17
Lenta.ru

Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана

Lenta.ru12:23
Телеканал 360°

Армения опровергла сведения о подготовке атак на нефтегазовые объекты Азербайджана

Телеканал 360°11:57
Sputnik Армения

Армения не станет наносить удары по нефтегазовым инфраструктурам Азербайджана - Ованнисян

Sputnik Армения11:35
Газета.Ru

Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана

Газета.Ru12:44
РИА Новости

Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты

РИА Новости11:13
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В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС07:10
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Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер в адрес Федуна

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) прокомментировал баннер фанатов питерского клуба, где был изображён владелец «красно-белых» Леонид Федун по мотивам сериала «Чёрное зеркало».
Metaratings14:26
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В Анкаре сообщили, что иконы и фрески Айя-Софии во время первой молитвы будут закрыты

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.
ТАСС14:43

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей00:26
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В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

Неизвестные на украинском кладбище в канадском городе Оквилл оставили между 19 и 21 июня надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина", тогда местная полиция начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти.
DixiNewsвчера в 03:48
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