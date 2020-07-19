Армия и оружие
Газета.RuАрмения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана
Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.
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