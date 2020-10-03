Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.
Игрок подпишет с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, а сумма трансфера составит примерно € 20 млн. 3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата "Зенит" договорился с португальским "Спортингом" из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале.
Безусловно, в «системе координат iPhone 6» назвать модель iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем компактной можно со значительными оговорками, но старший представитель грядущей линейки уже предложит 6,7-дюймовый дисплей, поэтому в относительном измерении такая классификация справедлива.
Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.