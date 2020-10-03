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Газета.Ru
Газета.Ru

Армения оценила суточные потери Азербайджана в 440-450 человек

Азербайджан потерял за сутки 440-450 человек убитыми, 10 беспилотников, три самолета и вертолет, заявил представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
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Газета.Ru

Армения оценила суточные потери Азербайджана в 440-450 человек

Газета.Ru13:49
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Исследование выявило массовый отток жителей из Москвы

Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.
РИА Новости23:43
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В IndyCar продлили контракты с Honda и Chevrolet

Сегодня организаторы американской серии объявили о продлении контрактов с компаниями Honda и Chevrolet, которые продолжат поставлять двигатели командам чемпионата до конца десятилетия.
F1news.ru13:49

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела

Игрок подпишет с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, а сумма трансфера составит примерно € 20 млн. 3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата "Зенит" договорился с португальским "Спортингом" из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале.
Газета.Ru10:54
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Наличие в линейке Apple iPhone 12 компактной модели будет дополнительно стимулировать продажи

Безусловно, в «системе координат iPhone 6» назвать модель iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем компактной можно со значительными оговорками, но старший представитель грядущей линейки уже предложит 6,7-дюймовый дисплей, поэтому в относительном измерении такая классификация справедлива.
3DNews01:18

Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке

Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
РБК15:30
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