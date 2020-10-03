«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела

Игрок подпишет с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, а сумма трансфера составит примерно € 20 млн. 3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата "Зенит" договорился с португальским "Спортингом" из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале.