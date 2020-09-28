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Lenta.ru
Lenta.ru

Армения оценила возможность обращения за помощью к России

Посол Армении в России Вардан Тоганян оценил возможность обращения за помощью к Москве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

"Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
РИА Новости03:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Армения не планирует обращаться в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

Коммерсантъ03:58
Эхо Москвы

В Ереване надеются, что Москва поможет в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Эхо Москвы05:31
Lenta.ru

Армения оценила возможность обращения за помощью к России

Lenta.ru04:01
Взгляд.ру

Посол Армении не исключил просьбы к России о поставках оружия

Взгляд.ру03:58
ИА Красная Весна

Армения оценила возможность обращения за помощью к России

ИА Красная Весна04:45
РИА Новости

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

РИА Новости03:42
Рамблер

Армения готова обратиться к России за военной помощью

Рамблер03:27

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»
РИА Новости05:09
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Система страхования вкладов расширилась

Страхование распространяется на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг.
Приазовские степивчера в 03:17

Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата»

Российский экологический оператор был создан по указу президента Владимира Путина в форме публично-правовой компании в январе 2019 года, одна из его целей — ревизия работы региональных операторов по обращению с отходами и разработка методики их оценки, а также поддержка проектов по строительству инфраструктуры по обращению с отходами в регионах России.
РБК06:19