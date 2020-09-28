Армения оценила возможность обращения за помощью к России
Посол Армении в России Вардан Тоганян оценил возможность обращения за помощью к Москве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия
"Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
РИА Новости03:42
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