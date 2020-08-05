Политика

РБКРБКВласти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

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