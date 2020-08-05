Политика
РБКВласти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Происшествия
В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла
Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла.
Lenta.ru 08:51
Происшествия
Власти Ливана подсчитали число погибших от взрыва в порту Бейрута
Правительство Ливана отметило, что во время взрыва в порту Бейрута погибло более ста человек.
Народные новости 02:35
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
RT на русском 09:53
Экономика
Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Происшествия
Посол России в Ливане сообщил о причинах взрыва в Бейруте
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за вопиющих нарушений техники безопасности, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин 5 августа журналистам.
ИА Красная Весна 09:02
Футбол
«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа
Вести.Ru 10:28
Футбол
Клубы РПЛ получили просьбу публично поддержать Прядкина
К клубам чемпионата России обратились с просьбой выразить публичную поддержку главе РПЛ Сергею Прядкину.
Vprognoze.ru 09:32
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:36
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Чемпионат 10:49
Политика
Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.
Газета.Ru 08:50
Общество
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
Российская газета 09:40
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Комик Щербаков рассказал о ссорах с «доящей его» женой
Комик рассказал, что супруга Елена пытается изменить его характер, "доит жесточайшим образом" и постоянно что-то "выпрашивает".
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России
Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru 07:49
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Футбол
Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
На официальном сайте правительства Самары появилась новость об отставке Виталия Шашкова и Геннадия Голубина, которые являются генеральным и спортивным директорами ФК «Крылья Советов» соответственно.
CT news 02:26
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета 10:33
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06