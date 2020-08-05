Политика
Lenta.ruАрмения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.
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Футбол
ЦСКА отказался поменяться матчами с «Химками»
Подмосковные «Химки» обратились к московскому ЦСКА с просьбой поменяться матчами первого и второго кругов.
LiveResult.Ru 07:00
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Российская газета 10:33
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Игры
Microsoft не планирует избавляться от Xbox Live Gold
За последний месяц многие источники уверенно сообщали, что Microsoft вскоре сделает онлайн на консолях Xbox бесплатным и избавится от Xbox Live Gold.
Игромания.ру 13:11
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Наука
В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов
Российская газета 05:12
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Политика
Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко
Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 12:51
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
В июне Reels запустился во Франции и Германии, позже Instagram вывел его на рынок Индии, когда власти страны заблокировали на территории страны 59 китайских мобильных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно человеку
Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 03 августа в 10:12
Происшествия
Следователи назвали халатность возможной причиной взрыва в Бейруте
Предварительное расследование обстоятельств взрыва в порту Бейрута показало, что причиной этому могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ.
News.ru 09:16
Политика
МИД КНР обвинил США в «политике вмешательства»
Продолжение политики вмешательства во внутренние дела другой страны имеют цель сдержать и дестабилизировать КНР, но они обречены на провал, заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ответ на критику в адрес Коммунистической партии.
Ридус 13:27
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Здоровье
Диетолог назвала безопасную дозу лапши быстрого приготовления
Врач-диетолог Ольга Григорьян назвала, как часто без опасности для здоровья можно употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления.
РЕН ТВ 11:35
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
Авто
В РФ планируют создать легальный рынок подержанных автозапчастей
Как пишут «Известия», предложение поступило от Совета Федерации.
Tvoe-avto.com 06:42
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
Цензуры.Нет 06:13
Общество
Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США
Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15