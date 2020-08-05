Политика

Lenta.ruLenta.ruАрмения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.
Читать в источнике
Комментировать805

Подробнее о событии

Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания

RT на русском09:29

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

РБК10:02

В СЖР обеспокоены ограничением вещания российских телеканалов в Армении

РИА Новости10:55

Президент Армении подписал закон по ограничениям российского вещания

Sputnik Армения09:38

Армения ограничивает себе доступ к российскому телевидению

Коммерсантъ12:31

Армения ограничила вещание российских и других зарубежных телеканалов

Интерфакс09:27

Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, в том числе российских

Газета.Ru09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

РБК 13:52
157
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
599
Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

РИА Новости 12:51
Футбол

ЦСКА отказался поменяться матчами с «Химками»

Подмосковные «Химки» обратились к московскому ЦСКА с просьбой поменяться матчами первого и второго кругов.
LiveResult.Ru 07:00
Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Российская газета 10:33
194
Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
3
Футбол

Денис Глушаков заявил, что не запрашивал у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона евро

BetOn 13:56
Игры

Microsoft не планирует избавляться от Xbox Live Gold

За последний месяц многие источники уверенно сообщали, что Microsoft вскоре сделает онлайн на консолях Xbox бесплатным и избавится от Xbox Live Gold.
Игромания.ру 13:11
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
2K
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
377
Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
14
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

ТАСС 13:12
152
Наука

В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов

Российская газета 05:12
1
Происшествия

Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета

Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
3
Общество

Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
9
Политика

Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 12:51
10
Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
379
Интернет

Instagram запустил конкурента TikTok

В июне Reels запустился во Франции и Германии, позже Instagram вывел его на рынок Индии, когда власти страны заблокировали на территории страны 59 китайских мобильных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
5
Экономика

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
75
Наука

Собаки перерабатывают речь подобно человеку

Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 03 августа в 10:12
27
Происшествия

Следователи назвали халатность возможной причиной взрыва в Бейруте

Предварительное расследование обстоятельств взрыва в порту Бейрута показало, что причиной этому могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ.
News.ru 09:16
3
Политика

МИД КНР обвинил США в «политике вмешательства»

Продолжение политики вмешательства во внутренние дела другой страны имеют цель сдержать и дестабилизировать КНР, но они обречены на провал, заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ответ на критику в адрес Коммунистической партии.
Ридус 13:27
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Здоровье

Диетолог назвала безопасную дозу лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог Ольга Григорьян назвала, как часто без опасности для здоровья можно употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления.
РЕН ТВ 11:35
Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
334
Авто

В РФ планируют создать легальный рынок подержанных автозапчастей

Как пишут «Известия», предложение поступило от Совета Федерации.
Tvoe-avto.com 06:42
6
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
Цензуры.Нет 06:13
48
Общество

Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США

Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Политика

ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
194
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Армен Варданович Саркисян
Армянский дипломат
Армянский политический и государственный деятель, дипломат, физик. Президент Республики Армения c 9 апреля 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное