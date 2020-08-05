Политика
Lenta.ruАрмения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.
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Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Происшествия
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
РИА Новости 15:17
Общество
Градсовет не одобрил проект парка сказок «Лукоморье» в Пушкине
Сегодня, 5 августа, на заседании Градостроительного совета при правительстве Северной столицы представили проект парка сказок «Лукоморье» в Пушкине, передаёт «Петербургский дневник».
78.ru 14:05
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Космос
Источник странных сигналов из космоса назвали ученые
МедиаПоток 05:45
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Актуальные Новости 08:47
Происшествия
На Кипре разыскивают Игоря Гречушкина в связи со взрывом в Бейруте
Службы безопасности Кипра разыскивают бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, на борту которого находилось 2,75 тысячи тонн селитры, сообщает греческое издание ProtoTema.
Daily Storm 12:25
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Происшествия
Отец пропавшего в Подмосковье мальчика с аутизмом умер от переживаний
Отец десятилетнего мальчика с аутизмом, пропавшего два дня назад в селе Осташево под Волоколамском, умер от переживаний, узнав о смерти ребенка.
Мослента 07:07
Политика
Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски.
Lenta.ru 13:12
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Здоровье
Какие продукты очистят суставы от солей
Врач диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые способны очистить от солей суставы.
ГлавУфа 10:15
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Экономика
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
Футбол
Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Sport24.ru 11:20
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что к началу 2021 года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц.
Lenta.ru 10:24