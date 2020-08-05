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Lenta.ru
Lenta.ru

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.В источнике
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RT на русском

Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания

RT на русскомвчера в 09:29
Коммерсантъ

Армения ограничивает себе доступ к российскому телевидению

Коммерсантъвчера в 12:31
РБК

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

РБКвчера в 10:02
РИА Новости

В СЖР обеспокоены ограничением вещания российских телеканалов в Армении

РИА Новостивчера в 10:55
Sputnik Армения

Президент Армении подписал закон по ограничениям российского вещания

Sputnik Армениявчера в 09:38
Царьград

Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами

Царьградвчера в 14:34
Интерфакс

Армения ограничила вещание российских и других зарубежных телеканалов

Интерфаксвчера в 09:27
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Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям

Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.
ПРАЙМ19:08
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новостивчера в 16:32
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
Известия18:16
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У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер4 августа в 05:20
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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