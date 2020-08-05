Футбол Скрипник останется главным тренером «Зари» Как стало известно Meta-ratings.com.ua, конфликт между луганским клубом и тренером решился в пользу Скрипника.

Общество В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях. 47

Футбол Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.

Общество Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.

Экономика Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13% Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 1

Футбол Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.

Футбол «Спартак» официально завершил оба ключевых трансфера, о которых говорили последние недели Московский «Спартак» с новым генеральным директором Шамилем Газизовым завершил оба трансфера, о которых писала пресса в последние недели.

Общество В Бейруте ввели режим ЧП на две недели Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек. 13

Общество Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград Уточняется, что «речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках». данное направление было недоступно гражданам с 6 апреля в связи с ограничениями, введенными на фоне эпидемиологической обстановки. 178

Политика Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой прессе, сообщили РИА Новости в кабмине Германии. 1

Экономика Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.

Футбол «Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.

Здоровье 6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов. 1

Гаджеты Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20 За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы. 95

Культура Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки» Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.

Общество В Турции резко выросло число заражений коронавирусом В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 1,4K

Здоровье 518 носителей коронавируса скончались в Саратовской области С начала пандемии в Саратовской области умерли 518 пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19, при этом вирус не стал причиной их смерти. 2

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 278

Общество Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток - 2", назвал домыслами информацию, опубликованную германским изданием Focus Online, о возможном начале работ по завершению строительства газопровода, следует из комментария компании для ТАСС.