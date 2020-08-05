Политика
Lenta.ruАрмения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.
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Политика
Лукашенко заявил о цели задержанных в Белоруссии россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы россиян в Минске.
РЕН ТВ вчера в 06:29
Футбол
Скрипник останется главным тренером «Зари»
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, конфликт между луганским клубом и тренером решился в пользу Скрипника.
Metaratings 08:03
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Футбол
Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Футбол
«Спартак» официально завершил оба ключевых трансфера, о которых говорили последние недели
Московский «Спартак» с новым генеральным директором Шамилем Газизовым завершил оба трансфера, о которых писала пресса в последние недели.
LiveResult.Ru 04:37
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
В Минфине сообщают, что в 2021 году на неё потратят меньше на 2,5% (124,6 млн рублей). Общая сумма расходов составит 4,79 млрд.
Цензуры.Нет 04:53
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Уточняется, что «речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках». данное направление было недоступно гражданам с 6 апреля в связи с ограничениями, введенными на фоне эпидемиологической обстановки.
Страна Советов on-line 06:28
Политика
Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой прессе, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.
РИА Новости 12:08
Экономика
Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Здоровье
6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом
Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
Гаджеты
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК 10:10
Культура
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета 05:00
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся с четвертой женой
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.
Культуромания вчера в 08:56
Здоровье
518 носителей коронавируса скончались в Саратовской области
С начала пандемии в Саратовской области умерли 518 пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19, при этом вирус не стал причиной их смерти.
Kursk.com 09:31
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту
Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток - 2", назвал домыслами информацию, опубликованную германским изданием Focus Online, о возможном начале работ по завершению строительства газопровода, следует из комментария компании для ТАСС.
ТАСС 10:43
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30