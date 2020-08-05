Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.

Авто В машины зальют Ozon Автодилер получит витрину на маркетплейсе, где будет продавать машины 14 брендов, включая Hyundai, Nissan и Kia.

Экономика Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.

Происшествия Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал "Аль-Маядин". 598

Экономика На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса Лучше всех пандемию перенесла Sony: ее выручка увеличилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а компенсировать убытки от закрытия кинотеатров помогли продажи игровых консолей. 1

Политика Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов. 4

Политика Зеленский сменил главу военной разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. 1

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства. 136

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,5K

Общество Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун. 170

Здоровье Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса Как рассказал корреспонденту ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов, вероятность возникновения второй волны пандемии невысока, поскольку во многих странах, в том числе в России и Турции, у людей выработался коллективный иммунитет. 1

Происшествия Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.

Происшествия Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости. 43

Технологии В Microsoft признали проблему замедления работы компьютеров Компания Microsoft заявила, что она признает проблему с производительностью компьютеров, вызванную последним обновлением Windows 10 KB4559309, пишет Windows Latest. 4

Общество Взрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зерна Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press. 3

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 180

Здоровье Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани. 1