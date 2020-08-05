Политика
Lenta.ruАрмения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.
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Авто
В машины зальют Ozon
Автодилер получит витрину на маркетплейсе, где будет продавать машины 14 брендов, включая Hyundai, Nissan и Kia.
Коммерсантъ 17:01
Экономика
Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.
Российская газета 17:01
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Происшествия
Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте
В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 09:37
Экономика
На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса
Лучше всех пандемию перенесла Sony: ее выручка увеличилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а компенсировать убытки от закрытия кинотеатров помогли продажи игровых консолей.
Газета.Ru 08:55
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT news вчера в 13:08
Политика
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец 17:02
Политика
Зеленский сменил главу военной разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
РБК 15:40
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Армия и оружие
В России началось серийное производство нового пистолета «Удав»
ЦНИИТочмаш, входящий в состав Ростеха, начал серийное производство первой партии самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщает пресс-служба госкорпорации.
Live24 05:36
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Здоровье
Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса
Как рассказал корреспонденту ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов, вероятность возникновения второй волны пандемии невысока, поскольку во многих странах, в том числе в России и Турции, у людей выработался коллективный иммунитет.
Вечерняя Москва 11:25
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Технологии
В Microsoft признали проблему замедления работы компьютеров
Компания Microsoft заявила, что она признает проблему с производительностью компьютеров, вызванную последним обновлением Windows 10 KB4559309, пишет Windows Latest.
Live24 вчера в 03:36
Общество
Взрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зерна
Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press.
Интерфакс 07:36
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Здоровье
Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов
Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Дни24 09:56
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Политика
Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений
США ужесточают политику против китайских телекоммуникационных компаний и приложений.
РБК 16:57