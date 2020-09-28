Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет
Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.В источнике
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Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет
В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армения13:38
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