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РБК
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армения13:38
Подробнее о событии
РИА Новости

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

РИА Новости13:43
Фонтанка.Ру

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Фонтанка.Ру13:56
Газета.Ru

Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Газета.Ru13:52
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Комсомольская правда13:50
Московский Комсомолец

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Московский Комсомолец13:50
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

РБК14:00
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

Sputnik Армения13:38

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Astera25 сентября в 14:00
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