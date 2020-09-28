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Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.