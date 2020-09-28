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РБК
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.В источнике
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Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

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Sputnik Армениявчера в 13:38
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Телеканал 360°

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин

Телеканал 360°вчера в 14:14
РИА Новости

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

РИА Новостивчера в 13:43
Фонтанка.Ру

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Фонтанка.Рувчера в 13:56
Газета.Ru

Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Газета.Ruвчера в 13:52
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Комсомольская правдавчера в 13:50
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

РБКвчера в 14:00
Sputnik Армения

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