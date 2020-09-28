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РБК
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин

Телеканал 360°вчера в 14:14
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

РБКвчера в 14:00
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

Sputnik Армениявчера в 13:38
Газета.Ru

Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Газета.Ruвчера в 13:52
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Комсомольская правдавчера в 13:50
РИА Новости

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

РИА Новостивчера в 13:43
Фонтанка.Ру

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Фонтанка.Рувчера в 13:56

В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ruвчера в 03:45
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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«Роснефть» обвинила BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти тем, что фокусируются на возобновляемых источниках энергии, сообщает The Financial Times.
Дождьвчера в 16:19

PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидор27 сентября в 11:00
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В Самарской области в 2020 году по программе «Земский доктор» получат выплаты 70 врачей и 33 фельдшера

В этом году выплаты получили 16 врачей и 6 фельдшеров, в планах выплатить деньги еще 70 врачам и 33 фельдшерам, - рассказала замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина.
КП - Самаравчера в 07:27

Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Веснавчера в 08:28
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
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Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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