В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
Как сообщает пресс-служба главы области, Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации провести анализ эффективности действующих мер против коронавируса и разработать новые комплексные предложения по профилактике заболеваемости, а также ограничительным и контрольным мероприятиям.
На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении депутатов к властям.