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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Армения опровергла заявление Азербайджана о 550 убитых

Минобороны Армении опровергло информацию о 550 погибших в ходе боевых действий с Азербайджаном. Такое число ранее называли представители Баку.В источнике
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RT на русском

В Армении прокомментировали сообщения о потерях

RT на русском01:08
Sputnik Армения

Никакой массовой эвакуации из Карабаха нет – МО Армении

Sputnik Армения03:36
РБК

Армения опровергла данные Азербайджана о своих погибших военных

РБК02:49
РИА Новости

Армения опровергла сообщение Азербайджана о гибели 550 военных

РИА Новости03:16
Lenta.ru

Ереван опроверг данные о сотнях убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

Lenta.ru01:05
Интерфакс

Армения опровергла сообщение Азербайджана о потерях в 550 человек

Интерфакс01:03
ТАСС

В Минобороны Армении сообщили, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются

ТАСС00:45

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину
Lenta.ru03:41
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Бочаров поручил проверить эффективность мер против коронавируса

Как сообщает пресс-служба главы области, Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации провести анализ эффективности действующих мер против коронавируса и разработать новые комплексные предложения по профилактике заболеваемости, а также ограничительным и контрольным мероприятиям.
Волгоградская правда03:31
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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В Германии призвали не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении депутатов к властям.
Lenta.ru03:58
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