«Правительство Армении отказалось от российского кредита и завершит работы за счет средств госбюджета», — сказал Папикян. Министр отметил, что на АЭС проведен большой объем работ, но в связи с объективными и субъективными вопросами сроки модернизации не завершились в срок.

Армения отказалась от кредита России на ремонт АЭС

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