Экономика
ИА Красная ВеснаАрмения отказалась от кредита России на ремонт АЭС
«Правительство Армении отказалось от российского кредита и завершит работы за счет средств госбюджета», — сказал Папикян. Министр отметил, что на АЭС проведен большой объем работ, но в связи с объективными и субъективными вопросами сроки модернизации не завершились в срок.
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Ереван отказался от кредита России на продление сроков работы Армянской АЭС
Евразия Dailyвчера в 13:02
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