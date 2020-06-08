Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАрмения отказалась от кредита России на ремонт АЭС

«Правительство Армении отказалось от российского кредита и завершит работы за счет средств госбюджета», — сказал Папикян. Министр отметил, что на АЭС проведен большой объем работ, но в связи с объективными и субъективными вопросами сроки модернизации не завершились в срок.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Интерфаксвчера в 14:21

Армения отказалась брать кредит у Москвы на ремонт АЭС

ГЛАС.RUвчера в 15:15

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Ореанда-Новостивчера в 14:59

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Московский Комсомолецвчера в 14:35

Армения отказалась от кредита России на модернизацию Армянской АЭС

BFM.ruвчера в 15:19

Ереван отказался от кредита России на продление сроков работы Армянской АЭС

Евразия Dailyвчера в 13:02

Армения завершит ремонт АЭС на свои средства - министр

Sputnik Армениявчера в 09:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:53
5
Происшествия

В США задержан главарь «Ку-Клукс-Клана» за наезд на протестующих

Газета.Ru 02:35
13
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
67
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
243
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
733
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices вчера в 12:22
25
Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

Ограничительные меры в Архангельской области, введённые ранее указом врио губернатора Александра Цыбульского, продлены до 14 июня.
Северная неделя 03:12
2
Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
56
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
14
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
3
Общество

Spotify снова попытается запуститься в России

Стриминговый музыкальный сервис Spotify снова ведет переговоры о запуске в России.
Sostav.ru 02:45
Общество

Режим самоизоляции и пропусков отменят в Москве 9 июня

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок", - цитирует Ремчукова ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:57
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
1,9K
Экономика

Траты россиян на услуги ЖКХ снижаются третий месяц подряд

В мае россияне меньше всего заплатили за газ. Эти траты удалось уменьшить на 8 процентов. За электроэнергию расходы снизились на 4 процента.
Радио Комсомольская правда 01:58
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
44
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
957
Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
137
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из юмористического коллектива.
Lenta.ru 03:04
19
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
1,5K
Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake показали до дебюта

По предварительной информации, кроме стандартных версий новый Volkswagen Arteon получит и «заряженное» исполнение с литерой «R», в том числе и для кузова Shooting Brake.
Тарантас Ньюс 03:18
2
Общество

Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
1,6K
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
24
Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС вчера в 05:27
54
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
30
Общество

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
115
Происшествия

В Прикамье более 300 человек ведут поиски двухлетней девочки

REGNUM 01:37
16
Футбол

«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца

Вести.Ru 01:25
Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,3K
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Армянская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электрическая станция, построенная с 1969 по 1977 годы на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность - 407,5 МВт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Армения
Государство в Закавказье. Государство расположено на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное