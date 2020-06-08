Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАрмения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Армения отказалась от кредита России на модернизацию Армянской АЭС

BFM.ru15:19

Ереван отказался от кредита России на продление сроков работы Армянской АЭС

Евразия Daily13:02

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Ореанда-Новости14:59

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Московский Комсомолец14:35

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Интерфакс14:21

Армения отказалась брать кредит у Москвы на ремонт АЭС

ГЛАС.RU15:15

Армения завершит ремонт АЭС на свои средства - министр

Sputnik Армения09:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:15, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

РИА Новости вчера в 01:37
3
Происшествия

Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП в центре Москвы, был пьян.
Российская газета 17:35
1,5K
Экономика

LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год.
РБК 09:11
Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости 12:56
225
Политика

МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.
Агентство Москва 16:45
Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
31
Экономика

Индексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам

В Госдуму РФ внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Weacom.ru 04:35
647
Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 10:39
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 06:53
28
Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
2
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
38
Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
4,6K
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
3
Космос

Отмечаем Всемирный день океанов

8 июня отмечается Всемирный день океанов.
Инвест-Форсайт 12:23
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
169
Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk 14:24
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Общество

В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории

ФедералПресс 14:16
9
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
95
Политика

Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого роспуска или сокращения финансирования полиции не будет.
РИА Новости 16:43
Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
7
Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
149
Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Общество

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
134
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль

Комсомольская правда 18:42
Происшествия

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ 13:17
164
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
2
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболевших коронавирусом в Саратовской области

Рост заболеваемости министр здравоохранения связал с прибытием в регион большого количества людей с других территорий.
Регион 64 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Армянская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электрическая станция, построенная с 1969 по 1977 годы на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность - 407,5 МВт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Армения
Государство в Закавказье. Государство расположено на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное