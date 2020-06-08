Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАрмения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Армения отказалась от кредита России на ремонт АЭС

ИА Красная Веснавчера в 16:21

Армения отказалась от кредита России на модернизацию Армянской АЭС

BFM.ruвчера в 15:19

Армения завершит ремонт АЭС на свои средства - министр

Sputnik Армениявчера в 09:14

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Московский Комсомолецвчера в 14:35

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Интерфаксвчера в 14:21

Ереван отказался от кредита России на продление сроков работы Армянской АЭС

Евразия Dailyвчера в 13:02

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Ореанда-Новостивчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,3K
Футбол

Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий

Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.
Бомбардир.ру 14:36
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 14:38
1,6K
Политика

В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов

Овчачек добавил, что после появления информации о яде в чемодане дипломата из РФ, данный вопрос обрел политический оттенок и создал шумиху.
ToDay News Ufa 02:35
19
Шоу-бизнес

Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
14
Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

РИА Новости 09:57
300
Общество

Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве

Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
11
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
155
Футбол

Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов

Мадрид сможет принять финал Лиги чемпионов, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с соответствующей просьбой, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла.
РБК 12:06
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
424
Политика

Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу

В состав делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу вошли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Российская газета 07:44
9
Общество

Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму

Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис 09:25
27
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
1
Общество

В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
1,2K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
113
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
878
Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
14
Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
4
Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
23
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
28
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
45
Космос

Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика 10:46
1
Энергетика

Минэнерго США меняет прогнозы по цене и спросу на нефть в 2020 году

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 38,02 доллара за баррель с прежних 34,13 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
ПРАЙМ 12:35
Экономика

«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
3
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
413
Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
498
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
74
Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
127
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Армянская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электрическая станция, построенная с 1969 по 1977 годы на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность - 407,5 МВт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное