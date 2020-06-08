Экономика
ИнтерфаксАрмения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
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Ереван отказался от кредита России на продление сроков работы Армянской АЭС
Евразия Dailyвчера в 13:02
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Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Футбол
Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий
Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.
Бомбардир.ру 14:36
Политика
В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов
Овчачек добавил, что после появления информации о яде в чемодане дипломата из РФ, данный вопрос обрел политический оттенок и создал шумиху.
ToDay News Ufa 02:35
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Общество
Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве
Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Футбол
Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов
Мадрид сможет принять финал Лиги чемпионов, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с соответствующей просьбой, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла.
РБК 12:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу
В состав делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу вошли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Российская газета 07:44
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис 09:25
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
Происшествия
Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Космос
Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне
В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика 10:46
Энергетика
Минэнерго США меняет прогнозы по цене и спросу на нефть в 2020 году
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 38,02 доллара за баррель с прежних 34,13 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
ПРАЙМ 12:35
Экономика
«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске
«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20