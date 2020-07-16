Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Avia.pro
Avia.pro

Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана

Армения экстренно перебрасывает ПВО на Мецаморскую АЭС из-за ударов Азербайджана. Тактические удары ВС Азербайджана по району расположения Мецаморской АЭС, вынудили Министерство обороны Армении начать экстренную переброску средств противовоздушной обороны к стратегическому объекту.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Армения увидела угрозу геноцида в готовности Азербайджана атаковать АЭС

Коммерсантъвчера в 04:13
Sputnik Армения

В Баку пригрозили ударом по Армянской АЭС в Мецаморе

Sputnik Армения16 июля в 09:53
Комсомольская правда

Россию снова втягивают в Кавказскую войну: Азербайджан и Армения обменялись ударами

Комсомольская правдавчера в 18:02
РИА Новости

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

РИА Новости16 июля в 13:37
РБК

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК16 июля в 09:56
Эхо Москвы

В Азербайджане допустили возможность нанесения удара по атомной электростанции в Армении

Эхо Москвывчера в 03:02
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана ответило на «угрозы» армянской стороны

Sputnik Азербайджан16 июля в 09:15
Реклама
Реклама

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
7
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новостивчера в 13:06
88
Реклама

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Большую часть сериала снимали в Калининграде на базе военно-морского флота, поэтому в кадре все настоящее: и корабли, и подводные лодки и даже боевые экипажи судов, на которые пустили съемочную группу.
Московский Комсомолецвчера в 08:32
43
Реклама
Реклама
Реклама