Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана
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Армения экстренно перебрасывает ПВО на Мецаморскую АЭС из-за ударов Азербайджана. Тактические удары ВС Азербайджана по району расположения Мецаморской АЭС, вынудили Министерство обороны Армении начать экстренную переброску средств противовоздушной обороны к стратегическому объекту.В источнике
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