Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАрмения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
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Заявление Баку о возможном ударе по атомной электростанции в армянском городе Мецамор свидетельствуют о «геноцидальных намерениях» Азербайджана, сообщается на сайте
 МИД Армении.
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В МИД Армении назвали отчаянием угрозы Азербайджана ударить по АЭС

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Армия и оружие

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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
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Армия и оружие

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Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Общество

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Наука

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Политика

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Lenta.ru 01:06
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Общество

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Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
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Газета.Ru вчера в 08:26
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Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
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Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

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Общество

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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Общество

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Армия и оружие

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Политика

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RT на русском 00:59
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Культура

Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
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Политика

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Политика

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Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
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