Армения перехватила и сбила три самолёта ВВС Азербайджана
Оборонное ведомство Армении сообщило о том, что силами ПВО и ВВС страны были перехвачены, а затем успешно поражено три азербайджанских военных самолёта, которые, как предполагается, намеревались нанести удары по территории Республики Армения или же по территории самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.В источнике
Подробнее о событии
Баку прокомментировал заявления Армения о сбитых самолетах ВВС Азербайджана
Комсомольская правда03:13