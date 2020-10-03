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Оборонное ведомство Армении сообщило о том, что силами ПВО и ВВС страны были перехвачены, а затем успешно поражено три азербайджанских военных самолёта, которые, как предполагается, намеревались нанести удары по территории Республики Армения или же по территории самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.