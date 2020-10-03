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Avia.pro
Avia.pro

Армения перехватила и сбила три самолёта ВВС Азербайджана

Оборонное ведомство Армении сообщило о том, что силами ПВО и ВВС страны были перехвачены, а затем успешно поражено три азербайджанских военных самолёта, которые, как предполагается, намеревались нанести удары по территории Республики Армения или же по территории самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.В источнике
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Sputnik Азербайджан

Ударные беспилотники уничтожают боевую технику ВС Армении

Sputnik Азербайджан03:43
Sputnik Армения

Минобороны сообщает еще о двух сбитых самолетах азербайджанских ВС

Sputnik Армения00:57
Коммерсантъ

Азербайджан отрицает сообщение Армении о сбитых самолетах

Коммерсантъ03:43
Известия

Азербайджан опроверг сообщения Армении о своих сбитых самолетах

Известия03:28
Комсомольская правда

Баку прокомментировал заявления Армения о сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Комсомольская правда03:13
РИА Новости

Азербайджан опроверг данные о сбитых самолетах в Карабахе

РИА Новости03:12
ТАСС

В Минобороны Азербайджана заявили, что ни один самолет ВВС страны не был сбит

ТАСС03:41

Шесть человек пострадали в ДТП на Урале

По предварительной информации, шесть человек госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пассажир Daewoo.
Шесть человек пострадали в ДТП на Урале
ТАСС05:48
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«Халк» разбил звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде

Неизвестный использовал для этого кирку Согласно публикации издания TMZ, в Голливуде на Аллее славы неизвестный мужчина, который был одет в костюм супергероя из комиксов «Marvel», разбил звезду действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Центральная Служба Новостей09:18
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