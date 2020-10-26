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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Нагорном Карабахе

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Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что под контроль Баку перешел город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) на юге Нагорного Карабаха.В источнике
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РЕН ТВ

В Армении подтвердили взятие города в Карабахе армией Азербайджана

РЕН ТВвчера в 15:53
Sputnik Армения

ВС Азербайджана подошли к южным воротам Армении — Сюнику: в МО представили итоги дня

Sputnik Армениявчера в 14:19
Комсомольская правда

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Нагорном Карабахе

Комсомольская правдавчера в 14:54
Новая газета

Армения подтвердила переход города Кубатлы под контроль Азербайджана

Новая газетавчера в 14:38
РИА Новости

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

РИА Новостивчера в 14:28
Взгляд.ру

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Взгляд.рувчера в 14:27
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Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

Lenta.ruвчера в 14:59

Суд не стал арестовывать подозреваемых по делу об имуществе Баталова

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РБК17:03

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