Назван способ восстановить обоняние после COVID-19

Как рассказал РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев, чтобы избавиться от этого, необходимо регулярно орошать полость носа каплями, а если их нет под рукой, то раствором с морской солью, который можно сделать самому.