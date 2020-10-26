Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Нагорном Карабахе
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что под контроль Баку перешел город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) на юге Нагорного Карабаха.В источнике
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Sputnik Армениявчера в 14:19
Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Нагорном Карабахе
Комсомольская правдавчера в 14:54