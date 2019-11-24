Музыка

ИзвестияИзвестия«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero. Финал соревнования прошел в городе Гливице (Польша) в воскресенье, 24 ноября. Юная исполнительница набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 278 баллов.
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Представительница Польши победила на детском Евровидении

РИА Новости12:41

«Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши

ТАСС12:44

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru12:42

Участница из Польши второй год подряд выиграла «Детское Евровидение»

РБК12:47

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Взгляд.ру12:39

Участница из Польши победила на Детском Евровидении

RT на русском12:39

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

Вести.Ru12:37
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Детское «Евровидение-2019» второй раз подряд выиграла Польша!

КП - Беларусь12:22
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