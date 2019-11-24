Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero. Финал соревнования прошел в городе Гливице (Польша) в воскресенье, 24 ноября. Юная исполнительница набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 278 баллов.

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