Армия и оружие

РБКРБКАрмения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана

Министерство обороны Армении разместило видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана подразделениями вооруженных сил республики. На кадрах видно, как взрываются азербайджанские военные объекты.
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Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов

Lenta.ru04:43

Азербайджан и Армения опубликовали видео обоюдного обстрела военных пунктов

Life.ru06:31

В Сети появились кадры уничтожения Арменией опорных пунктов Азербайджана

Газета.Ru06:03

Минобороны Армении опубликовало видео удара по опорным пунктам ВС Азербайджана

ТК Звезда04:55

Армения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана

РБК06:53

МО Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанского опорного пункта

ГЛАС.RU04:32

Удар по опорным пунктам ВС Азербайджана: Минобороны Армении выложило видео

Sputnik Армения03:30
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Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА

Piter.tv 06:07
8
Общество

Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
Московский Комсомолец 07:16
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Общество

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru 05:46
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Футбол

В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля

NewInform 04:38
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 12 июля в 11:51
Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
2K
Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
1
Политика

Неменский: пророссийское движение на Украине будет жестко подавлено

Как сообщают «Народные новости», об этом в интервью мультимедийному изданию «Украина.ру» заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Городовой 05:43
7
Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
13
Происшествия

Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре

REGNUM 05:57
16
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
10
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Женщина сообщила о том, что 8 июля подала на развод с супругом после 10 лет брака, в котором у них появилось двое сыновей.
Evo-rus.com 04:45
7
Общество

Роспотребнадзор Татарии предлагает открыть торговые центры и кафе

Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита.
REGNUM 05:29
9
Политика

Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК вчера в 17:47
46
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
223
Общество

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

РБК 04:56
Происшествия

У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка

Московский Комсомолец 06:58
1
Политика

КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз.
ToDay News Ufa 05:28
19
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Происшествия

Волгоградский облсуд оставил под стражей полицейского-взяточника

РИАЦ 04:22
4
Происшествия

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
13
Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах

RuNews24.ru 01:15
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Общество

В Монголии скончался заразившийся бубонной чумой 15-летний подросток

"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - рассказал представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл.
Ruposters.ru 05:55
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Футбол

Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 06:02
1
Армия и оружие

КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru 01:38
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Армения
Государство в Закавказье. Государство расположено на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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