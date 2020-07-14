Армия и оружие
РБКАрмения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана
Министерство обороны Армении разместило видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана подразделениями вооруженных сил республики. На кадрах видно, как взрывается азербайджанские военные объекты.
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Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев курирует Хабаровский край и обладает всеми данными о параметрах развития региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:10
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
CT news 02:37
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Футбол
«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года
«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru вчера в 17:07
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru вчера в 10:37
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Политика
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
РИА Новости 06:08
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
Ведомости вчера в 17:20
Происшествия
Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре
Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Политика
Глава МИД Украины о России: кто они такие, чтобы ставить нам ультиматумы?
Глава МИД заявил, то Киев всегда готов коррелировать законодательство с международными обязательствами, «но ни одна страна не должна нам указывать, каким должен быть закон».
REGNUM вчера в 11:01