Футбол

Sputnik АрменияSputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Евро-2020. Армения – Греция. Советы и ставки букмекеров на матч Евро-2020

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Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
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Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Газета.Ru вчера в 23:28
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

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Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
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Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
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ДНР заявила об обстреле Петровского украинскими силовиками

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Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
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Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Росатом рассекретил приказ о создании первой советской крылатой ракеты

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Пилот пытался избежать падения на жилые дома. У аварийно приземлившегося под Петербургом самолёта отказал двигатель

Причиной жёсткой посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленобласти мог стать отказ двигателя.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Участие Зеленского в нормандском саммите подтверждено

Представитель пресс-службы президента Франции сообщил корреспонденту ТАСС, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
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