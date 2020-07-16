Армия и оружие
РБКАрмения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.
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Заявление Баку о возможном ударе по атомной электростанции в армянском городе Мецамор свидетельствуют о «геноцидальных намерениях» Азербайджана, сообщается на сайте МИД Армении.Аргументы и Факты05:04
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Власти Азербайджана создают ядерную угрозу всем народам региона - оценки МИД и омбудсмена
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Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
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Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
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Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
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В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
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По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
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В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
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Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
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С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
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Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
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Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
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Диетолог назвал пять самых вредных продуктов на завтрак
ToDay News Ufa 14:17
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
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Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
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Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
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Сайт КХЛ "Спартак" сообщил о приостановке тренировочного процесса из-за того, что у ряда хоккеистов и сотрудников был выявлен коронавирус и они сейчас проходят курс лечения.
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Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
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