с чего всё началось

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Футбол Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны» Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.

Экономика Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода «Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал мэр. 40

Происшествия Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. 5

Экономика S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. 4

Здоровье Минздрав Украины собирается продлить действие карантина Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина. 6

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 188

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 7

Происшествия СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). 24

Общество Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины. 2

Наука В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света Фото: Karen Osborn/Smithsonian, banana.by, vokrugsveta Океанолог Карен Осборн из Смитсоновского музея естественной истории опубликовала в журнале Current Biology работу, в которой описала 16 видов ультра черных глубоководных рыб. 14

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 15

Кино Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.

Автоспорт Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя в «Феррари», несмотря на неудачный старт сезона для команды в «Формуле-1».

Хоккей Хоккейный «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса Сайт КХЛ "Спартак" сообщил о приостановке тренировочного процесса из-за того, что у ряда хоккеистов и сотрудников был выявлен коронавирус и они сейчас проходят курс лечения.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 7