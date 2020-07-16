с чего всё началось

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

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