Армия и оружие
РБКАрмения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.
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с чего всё началось
Заявление Баку о возможном ударе по атомной электростанции в армянском городе Мецамор свидетельствуют о «геноцидальных намерениях» Азербайджана, сообщается на сайте МИД Армении.Аргументы и Фактывчера в 05:04
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Омбудсмен Армении оценил угрозу Азербайджана обстрелять Мецаморскую АЭС
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Sputnik Армения16 июля в 14:29
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Газета.Ru вчера в 13:31
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Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
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Происшествия
При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину
На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
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Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура вчера в 08:04
Здоровье
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Фильм через жизненные ситуации, в которые попадают герои, расскажет, к чему приводят незащищённые половые связи.
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Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 04:05
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Футбол
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru вчера в 18:05
Гаджеты
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Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы.
Деловое.ТВ вчера в 12:31
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iReactor 15 июля в 09:44
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
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RT на русском вчера в 11:47
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
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В советских кораблях начиная с полета Юрия Гагарина были установлены туалеты.
РИА Новости вчера в 08:09
Наука
В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире
Как сообщает ToDay News Ufa, самое легкое и практически невидимые невооруженным глазом оптическое зеркало разработали физики, которые работают в Институте квантовой оптики имени Макса Планка.
ToDay News Ufa 16 июля в 14:00
Армия и оружие
Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе
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Армия и оружие
В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ
Наблюдение и мониторинг за ходом строительства идет круглосуточно. Центр в Кызыле строится по типовому проекту военного ведомства.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
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Госсекретарь США сообщил СМИ, что американские власти обновили рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции, включив в обновленный список «Северный поток — 2».
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Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47