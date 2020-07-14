Армия и оружие
Аргументы и ФактыЕреван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, передает РИА Новости. Общее число погибших в армянской армии достигло четырех человек.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана
Известиявчера в 07:23
Противник продолжает признавать потери: погибли два сержанта ВС Армении
Sputnik Азербайджанвчера в 10:41
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Армия и оружие
Генерал США предложил объявить России полномасштабную войну
«В США очевидно считают, что каждый отставной генерал может запросто угрожать России войной, не осознавая, что если Россия захочет помочь «Талибам», то потери США возрастут в десятки и даже сотни раз», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 20:01
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки вчера в 15:14
Путешествия
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах в Крыму
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах, приезжающих этим летом в Крым.
Lenta.ru вчера в 12:33
Футбол
«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»
"Спартак" получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" и "Реала" Нури Шахина.
Soccer.ru вчера в 17:10
Технологии
Немного дешёвых «космических» технологий для домашнего использования. SpaceX готовится выпустить свой роутер
Оказалось, что таковым будет вполне обычный маршрутизатор, который для SpaceX будет выпускать Wistron.
iXBT.com 01:50
Наука
В России разработали сервис для прогноза полярных сияний
Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.
Pravda.Ru вчера в 04:14
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов
Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили вчера в 03:07
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news вчера в 13:42
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Политика
Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши
Недавно переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Известия 00:48