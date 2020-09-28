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Росбалт
Росбалт

Армения выразила готовность применить «Искандеры» в Карабахе

Напомним, Армения закупила «Искандеры» у России еще в 2016 году, став их первым зарубежным обладателем. Тем временем в Турции заявили, что не видят необходимости отправки своих военных в зону конфликта.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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Коммерсантъ

Армения пригрозила ответить «Искандерами» на турецкие F-16

Коммерсантъвчера в 14:32
РБК

Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

РБКвчера в 13:23
Московский Комсомолец

Армения назвала условие для применения «Искандеров»

Московский Комсомолецвчера в 11:57
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известиявчера в 13:15
Газета.Ru

Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16

Газета.Ruвчера в 12:07
Lenta.ru

Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»

Lenta.ruвчера в 12:40
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:54

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