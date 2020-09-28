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Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в НКР

Армия Армении применит ракетные комплексы "Искандер" в Карабахе, если Турция задействует истребители F-16. Об этом заявил посол республики в России Вардан Тоганян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости11:54
Подробнее о событии
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известия13:15
Life.ru

«Если нависнет дамоклов меч». Армения пригрозила применить «Искандеры»

Life.ru13:05
Lenta.ru

Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»

Lenta.ru12:40
Комсомольская правда

Армения пригрозила применением «Искандеров» в Карабахе

Комсомольская правда13:21
Газета.Ru

Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16

Газета.Ru12:07
Московский Комсомолец

Армения назвала условие для применения «Искандеров»

Московский Комсомолец11:57
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

РИА Новости11:54

В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином
ТАСС11:55

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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