Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в НКР
Армия Армении применит ракетные комплексы "Искандер" в Карабахе, если Турция задействует истребители F-16. Об этом заявил посол республики в России Вардан Тоганян.В источнике
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Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе
Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости11:54
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