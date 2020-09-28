Армия Армении применит ракетные комплексы "Искандер" в Карабахе, если Турция задействует истребители F-16. Об этом заявил посол республики в России Вардан Тоганян.

С чего всё началось Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян. РИА Новости 11:54