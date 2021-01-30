Тунис зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в субботу, 30 января, сообщило министерство здравоохранения страны. Вакцина получила временную регистрацию после клинических испытаний, согласно которой она сможет распространяться на тунисском рынке в течение одного года.

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С чего всё началось Тунис зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. РИА Новости 30 января в 11:56