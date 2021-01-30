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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Тунис зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в субботу, 30 января, сообщило министерство здравоохранения страны. Вакцина получила временную регистрацию после клинических испытаний, согласно которой она сможет распространяться на тунисском рынке в течение одного года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тунис зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.
РИА Новости30 января в 11:56
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Вести.Ru

Тунис зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи

Вести.Ru30 января в 12:30
РБК

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

РБК30 января в 13:54
Lenta.ru

Тунис зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Lenta.ru30 января в 13:30
Интерфакс

Армения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Интерфакс09:34
Газета.Ru

Тунис зарегистрировал «Спутник V»

Газета.Ru30 января в 12:15
ТАСС

Тунис одобрил использование на территории страны вакцины «Спутник V»

ТАСС30 января в 12:01
РИА Новости

Тунис зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

РИА Новости30 января в 11:56

В ГД попросили Мишустина представить предложения по индексации пенсий

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой представить депутатам предложения кабмина по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила пресс-служба парламентария.
РИА Новости09:15

Артиллерийская установка «Коалиция-СВ» одновременно поразила цель шестью снарядами

Как сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила на испытаниях возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня».
Военное дело30 января в 00:40