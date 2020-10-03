Армения заявила, что Азербайджан потерял более 400 военных за сутки
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В источнике
С чего всё началось
Армения заявила, что Азербайджан потерял более 400 военных за сутки
Потери Азербайджана в живой силе в течение суток составили 440-450 человек, добавил Ованнисян. В Баку в субботу утром опровергали заявления Еревана об уничтожении трех самолетов ВВС Азербайджана.
РИА Новости14:11
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