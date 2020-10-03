Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Армения заявила, что Азербайджан потерял более 400 военных за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения заявила, что Азербайджан потерял более 400 военных за сутки

Потери Азербайджана в живой силе в течение суток составили 440-450 человек, добавил Ованнисян. В Баку в субботу утром опровергали заявления Еревана об уничтожении трех самолетов ВВС Азербайджана.
РИА Новости14:11
Подробнее о событии
Известия

В Армении рассказали о потерях армии Азербайджана в Карабахе

Известия14:28
Газета.Ru

Армения оценила суточные потери Азербайджана в 440-450 человек

Газета.Ru13:49
РИА Новости

Армения заявила, что Азербайджан потерял более 400 военных за сутки

РИА Новости14:11
Радио Sputnik

Жертвы колоссальны. Ереван рассказал о потерях Азербайджана в Карабахе

Радио Sputnik14:01
Вечерняя Москва

Ереван сообщил о потерях Баку в ходе боевых действий

Вечерняя Москва13:50
Московский Комсомолец

Армения заявила о гибели 450 человек у Азербайджана за день

Московский Комсомолец13:37
Взгляд.ру

Армения подсчитала потери Азербайджана с начала боевых действий

Взгляд.ру14:19

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
РИА Новостивчера в 14:23
125

Спрос на вторичное жилье в России за квартал вырос почти на 57%

Спрос на вторичное жилье в России в годовом выражении (третий квартал 2020 года к третьему кварталу 2019 года) увеличился на 45,8%, а с июля по сентябрь — на 56,8%. Такие данные содержатся в исследовании «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении редакции), посвященном итогам третьего квартала.
РБКвчера в 02:33
31

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела

Игрок подпишет с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, а сумма трансфера составит примерно € 20 млн. 3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата "Зенит" договорился с португальским "Спортингом" из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале.
Газета.Ru10:54
1

Шесть человек пострадали в ДТП на Урале

По предварительной информации, шесть человек госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пассажир Daewoo.
ТАСС05:48
7

Земля лишилась 60% атмосферы при появлении Луны

Согласно компьютерному моделированию, проведенному 3 года назад гарвардским астрофизиком Саймоном Локком и планетологом из Калифорнийского университета Сарой Стюарт, Тейя и Земля врезались друг в друга с такой силой, что соединились в единое космическое тело и стали синестием.
Live24вчера в 06:10
15