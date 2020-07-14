Двое военнослужащих ВС Армении погибли в боях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

Армения заявила о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

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