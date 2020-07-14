Армия и оружие

НТВНТВАрмения заявила о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

Двое военнослужащих ВС Армении погибли в боях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
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В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана

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В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

РИА Новости06:53

Минобороны Армении сообщило о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

ТАСС06:55

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели генерала на границе с Арменией

Говорит Москва06:46

Обстрел со стороны Азербайджана: Минобороны Армении сообщило о двух погибших военных

Sputnik Армения06:45

После обстрела со стороны Армении погибли генерал и полковник Азербайджана

Газета.Ru06:30

Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе

RT на русском07:11
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Общество

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия 07:43
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА

Piter.tv 06:07
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Экономика

Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат

Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года.
Местное время (г. Пермь) вчера в 05:54
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Политика

Дуда победил на выборах президента Польши с незначительным отрывом

Новостной фронт 03:24
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Происшествия

Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч рублей в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Общество

Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов

Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.
Lenta.ru 05:05
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Армия и оружие

На Украине вышло постановление о порядке введения комендантского часа

Постановление предусматривает назначение президентом комендантов, обладающих особыми полномочиями, определение времени действия комендантского часа, порядок соблюдения режима светомаскировки.
Военное обозрение 06:42
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Общество

Музыканта Дениса Казначеева освободят из тюрьмы Берлина под залог

Российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован по запросу США по делу о многомиллионном кибермошенничестве.
НТВ 07:39
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Экономика

Китай приготовился к тяжелым временам

Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Армия и оружие

Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией

Вести.Ru 06:34
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Общество

В Крыму вернули ограничения для туристов

Туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Взгляд.ру 07:24
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
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Армия и оружие

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Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе

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Армия и оружие

Военные на юге России получили еще два «Терминатора»

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