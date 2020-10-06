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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Военные Азербайджана сегодня днем, 6 октября, осуществили масштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, наступление велось на южном направлении вблизи границы Ирана. Данные о пострадавших или погибших не приводятся.В источнике
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Фонтанка.Ру

Минобороны Армении сообщило о новом масштабном наступлении Азербайджана на Карабах

Фонтанка.Ру09:20
Взгляд.ру

Ереван заявил о широкомасштабном наступлении Баку в Карабахе

Взгляд.ру08:53
Коммерсантъ

Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Коммерсантъ09:03
Газета.Ru

Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном фронте Карабаха

Газета.Ru09:02
Московский Комсомолец

Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном фронте Карабаха

Московский Комсомолец09:13
РЕН ТВ

Армения заявила о широкомасштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

РЕН ТВ08:46
ТАСС

Ереван сообщил о начале наступления азербайджанскими ВС на юге Нагорного Карабаха

ТАСС08:45
Конфликт в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в сотрудничестве с террористами

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе представили свои оценки по числу погибших и пострадавших по данным 6 октября (Минздрав Армении сообщил о 19 погибших и 80 раненых, в Генпрокуратуре Азербайджана доложили о 27 погибших и 141 раненом).
Азербайджан обвинил Армению в сотрудничестве с террористами
Коммерсантъ10:38
Интересное

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Lenta.ru10:09

Суд Кургана оштрафовал жительницу Екатеринбурга за публикацию клипа

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Коммерсантъ Челябинск09:46

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все драматичнее

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РИА Новости08:06

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

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Интерфакс06:09