Военные Азербайджана сегодня днем, 6 октября, осуществили масштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, наступление велось на южном направлении вблизи границы Ирана. Данные о пострадавших или погибших не приводятся.В источнике
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе представили свои оценки по числу погибших и пострадавших по данным 6 октября (Минздрав Армении сообщил о 19 погибших и 80 раненых, в Генпрокуратуре Азербайджана доложили о 27 погибших и 141 раненом).
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