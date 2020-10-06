Военные Азербайджана сегодня днем, 6 октября, осуществили масштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, наступление велось на южном направлении вблизи границы Ирана. Данные о пострадавших или погибших не приводятся.