«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся»,— сказано в постановлении (.pdf) губернатора.
Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Пожар в Луганской области перекинулся на территорию контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", уже повреждены некоторые элементы инфраструктуры КПП, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих, по мнению Евросоюза, целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.
«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — передает агентство со ссылкой на источник.