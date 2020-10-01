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Москва 24
Москва 24

Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о третьем сбитом самолете, который принадлежит Военно-воздушным силам Азербайджана.В источнике
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Известия

Армия обороны Карабаха уточнила данные о сбитых самолетах и вертолетах

Известия10:12
Sputnik Армения

Сбитые азербайджанские самолеты были Су-25 – Минобороны Армении

Sputnik Армения09:37
РБК

В Армении заявили о сбитых самолетах и вертолетах Азербайджана

РБК07:02
Lenta.ru

Армения отчиталась об уничтожении еще одного вертолета и самолета Азербайджана

Lenta.ru06:51
Коммерсантъ

Армения заявила о сбитых самолетах и вертолетах Азербайджана

Коммерсантъ07:54
Интерфакс

Власти Армении заявили о еще двух сбитых самолетах противника

Интерфакс07:30
РИА Новости

Армения сообщила о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана

РИА Новости07:26

Воробьев рекомендовал школам уйти на каникулы с 5 по 11 октября

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся»,— сказано в постановлении (.pdf) губернатора.
Воробьев рекомендовал школам уйти на каникулы с 5 по 11 октября
Коммерсантъ11:20
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Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Ведомости08:51
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Макрон подтвердил участие исламистов из Турции в боях в Карабахе

Господин Макрон «четко заявил», что Франция располагает информацией, которая достоверно указывает на то, что в Карабах прибыли «боевики джихадистских группировок, покинувшие военную арену в Сирии».
Evo-rus.com10:32
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Пожар в Луганской области перекинулся на КПП

Пожар в Луганской области перекинулся на территорию контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", уже повреждены некоторые элементы инфраструктуры КПП, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
РИА Новости07:18
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ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих, по мнению Евросоюза, целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.
Интерфакс12:18
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В деле о торговле детьми в Москве и области появились геи

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — передает агентство со ссылкой на источник.
Lenta.ruвчера в 16:04
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